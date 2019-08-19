«Пират-депутат», который обманул «Макрософт». Парламентарий поплатился за использование нелицензионной Windows своим мандатом

Депутат Думы городского округа Нижняя Салда в Свердловской области Владимир Соловьев лишился мандата из-за использования нелицензионного программного обеспечения. Об этом 19 августа сообщили в прокуратуре региона.

«В феврале – марте 2018 года Соловьев, используя служебное положение единственного учредителя и директора ООО «НУК Жилой дом», незаконно использовал программы для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат Корпорации Макрософт (так написано в сообщении прокуратуры. — Прим. ред.) и ООО «IC», в крупном размере», – пишут представители надзорного ведомства.

Еще в июне 2019-го суд приговорил Соловьева к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Однако сам депутат досрочно сложить полномочия отказался, и прокуратуре пришлось написать обращение к председателю Думы городского округа Нижняя Салда. «По результатам его рассмотрения решением представительного органа муниципального образования 15 августа 2019 года полномочия депутата Соловьева прекращены в связи с вступлением в законную силу приговора суда», – подытожили в надзорном ведомстве.