Аналитики подсчитали, сколько машин купили россияне в 2019 году. Подержанных куда больше, чем новых

За первые семь месяцев 2019 года россияне купили 3,86 миллиона автомобилей, считая как новые, так и подержанные. По сравнению с тем же периодом прошлого года это на 0,6% меньше.

Суммарные продажи подсчитало 19 августа аналитическое агентство «АВТОСТАТ». При этом исследователи отмечают, что рынок автомобилей с пробегом в России сейчас в 3,5 раза превышает продажи новых машин. Но лидер у обоих сегментов один – LADA. На отечественную марку приходится 24,4% автомобилей, то есть почти каждая четвертая машина, регистрируемая в ГИБДД.

Второй по популярности в «суммарном зачете» стала японская Toyota, хотя ее доля почти вдвое меньше, чем у «Лады», – 10,1%. Замыкает тройку лидеров южнокорейская KIA (6,7%). Hyundai следует с небольшим отставанием: его доля равна 6,4%.

Также в первую десятку вошли Nissan (5,3%), Renault (4,9%), Volkswagen (4,6%), Chevrolet (3,7%), Ford (3,5%) и Mitsubishi (2,9%).