Прокуратура отменила уголовное дело против матери, заказавшей для сына лекарство от эпилепсии

Транспортная прокуратура отменила возбуждение уголовного дела в отношении матери больного ребёнка, заказавшей иностранное лекарство от эпилепсии. Об этом 19 августа сообщает «Интерфакс».

«По итогам проверки Московско-Курский транспортный прокурор отменил постановление о возбуждении уголовного дела как незаконное и необоснованное, поскольку в ходе доследственной проверки не было получено данных, образующих объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств)», – сказал официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Три дня назад женщину сотрудники таможенной службы задержали в почтовом отделении на Челобитьевском шоссе. Она пыталась получить заказанный в интернете препарат от эпилепсии, содержащий психотропные вещества. Ввоз лекарства в Россию возможен только при наличии подтверждающих медицинских документов. Женщину пять часов продержали в почтовом отделении, а затем провели дома обыск. Было возбуждено уголовное дело.

Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер разместила на своей странице в Facebook открытое письмо президенту с просьбой разобраться в подобных ситуациях, которое подписали свыше 80 матерей неизлечимо больных детей.