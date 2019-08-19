Путин на день лишил финнов бассейна под открытым небом

Популярный среди жителей Хельсинки и туристов бассейн и спа-комплекс на Рыночной площади столицы Суоми объявил о закрытии на один день. Причина – визит высокого гостя из России.

"В среду, 21 августа, все бассейны Allas Sea Pool закрыты из-за ограничений движения, наложенных властями" – такая табличка появилась 19 августа на входе в бассейн.

Кроме того, из-за приезда Владимира Путина, как ранее сообщала полиция Суоми, на день перекрыта будет вся Рыночная площадь, которая является популярным туристическим местом. Именно во дворце, который расположен на площади, на этой неделе пройдут переговоры президентов России и Финляндии.

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Жителей и гостей Хельсинки попросили с пониманием отнестись к ограничениям. В частности, забыть на день о поездках в центр, а также внимательно изучить карты перекрытий улиц. Кортеж Владимира Путина проедет по маршруту аэропорт Вантаа – Рыночная площадь через проспект Маннергейма.