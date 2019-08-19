Оперативник из Дагестана и его боевая подруга в отпуске избили полицейских

Оперативник отдела собственной безопасности МВД по Дагестану получил год колонии за избиение полицейских. Отправившись в Астрахань в отпуск с подругой в мае 2019 года, он повздорил с администрацией одного из кафе и чуть не задушил командира прибывшего наряда полиции.

Как сообщается 19 августа на сайте следственного управления Следственного комитета по Астраханской области, за драку Кировский районный суд приговорил оперативника к году колонии-поселения, а его сожительница получила восемь месяцев лишения свободы.

«Находясь на улице, подозреваемый сотрудник полиции нанес несколько ударов руками в область головы командира взвода полка патрульно-постовой службы, после чего бросил его на землю, а затем стал душить. Его спутница ударила другого сотрудника полиции ногой в область паха», – описывают следователи ход самого конфликта.

Для того, чтобы задержать пару туристов, к кафе пришлось вызывать дополнительный наряд. Обоих признали виновными по части 1 статьи 318 УК — применение насилия в отношении представителя власти.