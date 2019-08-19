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Происшествия
19.08.2019 18:08
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Умерла женщина, выпавшая из автобуса через открытую дверь. В Петербурге она проводила отпуск

Женщина, на ходу выпавшая из автобуса 27 июля на Московском шоссе, скончалась. Она работала учителем за тысячи километров от Петербурга и приехала сюда отдохнуть. Петербургская полиция возбудила уголовное дело.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу, в отношении водителя автобуса 19 августа возбуждено уголовное дело по статье 264, часть 3, УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

В компании-перевозчике «Питеравто», в автобусе которой ехала пассажирка, «Фонтанке» рассказали, что все материалы внутренней проверки переданы в полицию.

«Мы приносим искренние соболезнования родственникам. Наша рабочая версия состоит в том, что имел место несчастный случай, в подробностях которого сейчас разбираются правоохранительные органы, – отмечают в компании. – Все полагающиеся страховые выплаты будут предоставлены родственникам через компанию «Ингосстрах».

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Как пишет сегодня 59.ru, пострадавшая женщина умерла 13 августа.

Пермское издание не случайно рассказывает об этом ДТП. Погибшая Ирина Пермякова – из Пермского края. Она с отличием окончила Пермский педагогический институт, после чего пошла преподавать в школу, где сама раньше училась. С 2000 года она работала учителем физкультуры в посёлке Звёздный – на сайте администрации посёлка размещён некролог. «Как любимый учитель она будет жить в памяти всех, кто её знал», – отмечается в нём. В Санкт-Петербурге Ирина Пермякова проводила свой отпуск. У неё остались две дочери и сын.

Фото: 59.ru

Трагедия, напомним, произошла вечером 27 июля, когда автобус компании «Питеравто» отъехал от остановки рядом с домом 13 по Московскому шоссе. Изначально сообщалось, что, по предварительной версии, водитель забыл закрыть дверь, позже в СМИ писали, что женщина якобы нажала кнопку аварийного открытия дверей во время движения автобуса и не удержалась из-за резкой остановки.  

На записи камер наружного наблюдения, появившейся в интернете, видно, что автобус ехал на небольшой скорости, резко не тормозил, передняя дверь была открыта наполовину (одна створка) – через неё и выпала женщина. На помощь ей сразу пришли другие пассажиры автобуса. При падении она получила черепно-мозговую травму, её доставили в реанимацию, где она скончалась.

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