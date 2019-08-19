V конференция HotelCIO Exchange пройдет в Санкт-Петербурге 19 сентября

фото предоставлено компанией ООО "Ай Ти Эйч"

Конференция HotelCIO Exchange – встреча сотрудников ИТ служб независимых и сетевых отелей, а также сотрудников ИТ подразделений операторов, с целью обмена знаниями и взаимодействия по целому ряду важных вопросов, стоящих перед отраслью.

В связи с тем, что влияние информационных технологий на управление гостиничным бизнесом огромное, так как прямо связано с увеличением эффективности работы как каждого менеджера в отдельности, так и всего бизнеса в целом, на конференции будут затронуты актуальные на сегодняшний день темы, такие как:

Концепция отеля будущего.

Визуальные и программные решения для гостиниц от LG.

Новинки от AVAYA.

Управление инженерными системами здания: от локальной автоматизации к Интернету вещей.

Защита персональных данных в отелях по 152-ФЗ и GDPR*.

Панельная дискуссия о роли ИТ менеджера в современном отеле.

Также будет проведен экзамен с последующей номинацией «ИТ менеджер Северной столицы». Победитель получает ценный приз.

После основной части мероприятия, состоится фуршет, где участники смогут познакомиться, поделиться впечатлениями и обменяться контактами для дальнейшего взаимодействия.

Вход на мероприятие для ИТ служб гостиниц – бесплатный.

Необходима предварительная регистрация.

Подробная информация на сайте https://hotelcio.ru/hotelcio-exchange/hotelcioexchange19092019

Справка о компании:

HotelCIO – независимое сообщество ИТ служб сетевых и независимых гостиниц, а также гостиничных управляющих компаний.

Миссия HotelCIO – объединить специалистов ИТ с целью обмена опытом, повышения уровня знаний и поиска решений в области информационных технологий и автоматизации бизнеса.

Наше единство определяется общими ценностями, целями, стандартами и принципами работы. Мы сообщество, использующее синергию всего нашего опыта в области информационных технологий на достижение общих целей и способствованию развития единой команды ИТ профессионалов гостиничного бизнеса.

Официальный cайт: https://hotelcio.ru

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