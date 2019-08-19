Instagram работает с перебоями по всему миру. Войти в соцсеть не удаётся не первый день

Проблемы с доступом к Instagram испытывают пользователи из разных стран мира в понедельник, 19 августа. Об этом свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector.

Как сообщается на сайте, большинство жалоб связаны с невозможностью войти в социальную сеть, у части пользователей сбоит лента новостей. В основном неполадки зафиксированы в Германии, Франции, Великобритании, Испании, Италии. Претензии к работе соцсети возникли в Венесуэле и Бразилии. В России неполадки были скорее точечными. В основном неудобства испытывали москвичи, в меньшей степени петербуржцы.

Судя по карте сайта, после пяти вечера поток жалоб пошёл на спад. В комментариях недовольство работой сервиса выражают не первый день. Отмечается, что сбои фиксировали на прошлой неделе, у некоторых проблемы возникают с регулярностью последние три дня. Неполадки мешали загружать публикации также в начале августа.