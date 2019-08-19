Велосипедист впечатался в открытую дверь автомобиля на Кронверкской набережной

Мужчина на велосипеде серьезно пострадал в столкновении с машиной в Петроградском районе Петербурга. Он въехал в дверь.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около половины четвертого часа дня 19 августа у дома 1 по Кронверкской набережной 36-летний мужчина на велосипеде врезался в открытую пассажирскую дверь автомобиля Hyundai.

В результате ДТП велосипедист был госпитализирован с тяжелыми травмами. По факту произошедшего в ГИБДД проводится проверка.

Этим утром велосипедист пострадал также в ДТП на Бассейной улице. Там столкнулись мотоцикл и два автомобиля, после чего байк отлетел в мужчину на велосипеде, который ожидал разрешающий сигнал светофора на проезжей части. Кроме него, травмы получил и мотоциклист.