Четверо детей подхватили сальмонеллез в итальянской пиццерии на Петроградской стороне

Несколько детей подхватили сальмонеллез, отобедав в пиццерии на Петроградской стороне. Опасность, по предварительной информации, таило в себе пирожное тирамису.

Об этом «Фонтанке» 19 августа рассказала петербурженка Ирина. В заведении общепита на улице Академика Павлова ее семья пришла с двумя детьми. Под вечер сыну и его младшей сестре стало плохо, пришлось обратиться за помощью медиков. По иронии судьбы их положили в палату с двумя другими отравившимися в пиццерии детьми. Все четверо ели пирожное тирамису.

Как отмечает Ирина, младшая дочь попробовала совсем чуть-чуть, но симптомы дали о себе знать. Сыну пришлось тяжелее, у врачей есть подозрения, что сальмонеллёз дал осложнения на сердечно-сосудистую систему.

Как сообщает пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге со ссылкой на Роспотребнадзор, источник заражения действительно был в пирожном, которое делали на основе сырого яйца. Территориальное управление после проверки сообщило, что в заведении были установлены нарушения требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства, но не уточнили, какие именно. Ирина написала претензию руководству кафе, но там, по её словам, на это никак не отреагировали.

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Детский омбудсмен Светлана Агапитова отмечает, что для начала следует понять, делали ли тирамису в пиццерии или заказывали. Возможно, разбираться следует с поставщиком.

В пиццерии «Фонтанке» сказали, что прокомментировать ситуацию может только управляющая, которой сейчас нет на месте.