«День Божоле» под угрозой. Град размером с мяч для пинг-понга побил виноградники во Франции

Виноградники в регионе Божоле серьезно пострадали от сильного града. Об этом 19 августа сообщает RTL.

Виноделы рассказали изданию, что градины были размером с мяч для пинг-понга. Многие виноградники были практически уничтожены за несколько недель до сбора урожая. Очевидцы выкладывают видеозаписи бедствия.

? De gros orages de gr?le s?vissent dans le Beaujolais ce soir, comme ici ? Pouilly-le-Monial dans le Rh?ne. (https://t.co/SCpJXc1GZv) pic.twitter.com/b5hO7x0ePH — M?t?o Express (@MeteoExpress) August 18, 2019

Напомним, именно из винограда, собранного в этом регионе Франции, делают сорт молодого вина Божоле-нуво, которое поступает в продажу спустя несколько недель после сбора урожая. Третий четверг ноября любители этого напитка отмечают как «день Божоле».