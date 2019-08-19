Лесопилка на границе с Эстонией разрушает дорогу. Разрушителями занялась полиция
ГКУ «Ленавтодор», ответственное за региональные дороги Ленинградской области, обратилось в полицию Сланцевского района из-за самовольного расширения съезда и загрязнения участка трассы Сланцы – Втроя арендатором земельного участка ООО «ГЕФЕС».
Как сообщили 19 августа «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета области, на этом участке расположена лесопилка, на ней «бизнесмены» засыпали водоотводную канаву и самовольно расширили действующий съезд. В итоге из безопасного проезда он превратился в утрамбованный плацдарм на месте полосы отвода, на котором запросто умещаются два КАМАЗа. При этом засыпан он влажной землёй, которую большегрузы на колёсах выносят на проезжую часть – и грязь на асфальте провоцирует ДТП.
Владельцы другого карьера, «Залесье», расположенного на дороге Форт «Красная Горка» – Коваши – Сосновый Бор (Ломоносовский район), уже поплатились за самодеятельность. По предписанию ГКУ «Ленавтодор» съезд был приведён к первоначальным параметрам, половина незаконной дороги срыта.
«Незаконные съезды создают серьезную угрозу безопасности дорожного движения водителей и пешеходов. Водители совершают маневры поворота и выезда на полосу встречного движения на примыкания, не отвечающие требованиям безопасности дорожного движения, а из-за засыпания водоотводных канав основание дороги становится переувлажненным и деформируется, образуются застои воды, что вызывает трещины и дефекты дорожного покрытия. Обустройство съездов с региональных трасс осуществляется только с согласия и с получением технических условий у «Ленавтодора», – отмечают в дорожном комитете.