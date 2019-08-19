Лесопилка на границе с Эстонией разрушает дорогу. Разрушителями занялась полиция

ГКУ «Ленавтодор», ответственное за региональные дороги Ленинградской области, обратилось в полицию Сланцевского района из-за самовольного расширения съезда и загрязнения участка трассы Сланцы – Втроя арендатором земельного участка ООО «ГЕФЕС».

Как сообщили 19 августа «Фонтанке» в пресс-службе дорожного комитета области, на этом участке расположена лесопилка, на ней «бизнесмены» засыпали водоотводную канаву и самовольно расширили действующий съезд. В итоге из безопасного проезда он превратился в утрамбованный плацдарм на месте полосы отвода, на котором запросто умещаются два КАМАЗа. При этом засыпан он влажной землёй, которую большегрузы на колёсах выносят на проезжую часть – и грязь на асфальте провоцирует ДТП.

Владельцы другого карьера, «Залесье», расположенного на дороге Форт «Красная Горка» – Коваши – Сосновый Бор (Ломоносовский район), уже поплатились за самодеятельность. По предписанию ГКУ «Ленавтодор» съезд был приведён к первоначальным параметрам, половина незаконной дороги срыта.

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