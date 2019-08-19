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Бизнес-трибуна
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20.08.2019 11:57
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В «Саду времени» от «Строительного треста» вышел в продажу новый коттедж

В поселке «Сад времени» от компании «Строительный трест» появился новый дом. Теперь покупателям доступен двухэтажный кирпичный коттедж площадью 286 кв. м с пристроенным гаражом.

В «Саду времени» от «Строительного треста» вышел в продажу новый коттедж

АО «Строительный трест»

Коттеджный комплекс «Сад времени» в Петергофе – это обаяние загорода под боком у мегаполиса. Одно из его главных преимуществ: настоящая загородная жизнь, поблизости к зелени, воде, дворцам и паркам, но в административных границах города. Жить в собственном кирпичном доме со своим участком и газоном для многих приятнее, чем в квартире, а для кого-то и вовсе является давней мечтой. Тем более, если учесть, что цена домовладения с несколькими парковочными местами сопоставима со стоимостью большой городской квартиры. Например, покупка нового готового дома с участком от застройщика обойдется в 27,5 млн рублей.

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

Коттеджный поселок «Сад времени» – загородный проект «Строительного треста». Застройщик возводит все свои объекты исключительно из кирпича. Компания известна успешной реализацией проектов разного формата – от многоквартирных проектов КОТ площадью более полмиллиона квадратных метров (как, например, «Капитал» в Кудрово) до коттеджей в составе обеспеченных инфраструктурой поселков в ближайших пригородах.

Сам поселок построен вокруг существующего с конца XIX века пруда Бауш – застройщик благоустроил береговую линию, высадил новые деревья, в пляжной зоне появилась детская площадка, зоны отдыха. Рядом идеальные места для неспешных прогулок: парки-усадьбы Мордвиновых и принца Ольденбургского, Сергиевка, Собственная дача, Английский парк, берег Финского залива и всемирно известный дворцово-парковый комплекс Петергофа, который расположен в 7 минутах пути на автомобиле.

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

«Сад времени» можно разделить на две части: северную и южную. Северная сторона поселка включает в себя 27 участков от 12 до 22 соток. В южной части у пруда Бауш 85 домовладений. Каждый коттедж построен из кирпича на благоустроенном и инженерно оснащенном участке с возможностью впоследствии провести оптоволоконный кабель для скоростного интернета. Сам поселок подключен ко всем коммуникациям – газ, вода, электричество, канализация, телевидение и телефония, а у каждого дома – собственная автономная котельная.

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

«Исторически сложилось, что на загородном рынке конкурируют две технологии домостроения: деревянная и кирпичная. Но дерево больше подходит для строительства домов для сезонного проживания. А кирпич – прекрасный материал для строительства в ближайшем пригороде, он экологичен, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Толщина кирпичных стен в наших домах – около полуметра. Это значит, зимой внутри сохраняется тепло, а летом – прохлада. Поскольку наши коттеджи создаются для круглогодичного проживания, то кирпич в качестве строительного материала подходит идеально», – говорит Антон Гаринов, руководитель отдела продаж загородной недвижимости компании «Строительный трест». Что касается архитектурных решений, то покупатели могут выбрать один из 13 вариантов проектов со свободными планировками. Можно выбрать проект с панорамным остеклением, вторым светом, мансардой, террасой, сауной, большой кухней-гостиной, готовым ландшафтным дизайном на прилегающих участках. Площадь домов варьируется от 140 до 409 кв. м. Если выбирать участок с последующим строительством, то весь процесс займет от 6 месяцев до года, но можно и сразу приобрести готовый дом и переехать.

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

Само расположение поселка более чем удачное. Петергоф славится развитой инфраструктурой, и, прежде всего, транспортной. До Петербурга отсюда можно легко добраться за короткое время, неподалеку пролегает Ораниенбаумское и Гостилицкое шоссе, Санкт-Петербургский проспект, а до выезда на КАД – 9 км. Также к услугам местных жителей и гостей поселка железнодорожные станции «Старый Петергоф» и «Университет».

С социальными объектами в Петергофе тоже дело обстоит неплохо. Напротив коттеджного поселка – школа №319 на 550 учеников и детский сад №6, в планах построить частный детский сад на 75 мест непосредственно в самом «Саду времени».

АО «Строительный трест»
АО «Строительный трест»

Для покупки коттеджей «Строительный трест» предусмотрел несколько вариантов оплаты. При единовременной оплате построенного дома или ипотеке на него покупатель получает скидку 5%. Можно приобрести коттедж в рассрочку от застройщика. Также можно воспользоваться ипотекой от шести крупных банков.

Среди разнообразных проектов домов в поселке также есть одноэтажный вариант дома площадью 140 квадратных метров: с тремя спальнями, кухней-гостиной и открытой террасой. Поселок заселен наполовину, поэтому еще можно успеть реализовать свою мечту о загородной жизни.

Справка о компании АО «Строительный трест»

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой/ Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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