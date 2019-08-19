В «Саду времени» от «Строительного треста» вышел в продажу новый коттедж

В поселке «Сад времени» от компании «Строительный трест» появился новый дом. Теперь покупателям доступен двухэтажный кирпичный коттедж площадью 286 кв. м с пристроенным гаражом.

АО «Строительный трест»

Коттеджный комплекс «Сад времени» в Петергофе – это обаяние загорода под боком у мегаполиса. Одно из его главных преимуществ: настоящая загородная жизнь, поблизости к зелени, воде, дворцам и паркам, но в административных границах города. Жить в собственном кирпичном доме со своим участком и газоном для многих приятнее, чем в квартире, а для кого-то и вовсе является давней мечтой. Тем более, если учесть, что цена домовладения с несколькими парковочными местами сопоставима со стоимостью большой городской квартиры. Например, покупка нового готового дома с участком от застройщика обойдется в 27,5 млн рублей.

АО «Строительный трест»

Коттеджный поселок «Сад времени» – загородный проект «Строительного треста». Застройщик возводит все свои объекты исключительно из кирпича. Компания известна успешной реализацией проектов разного формата – от многоквартирных проектов КОТ площадью более полмиллиона квадратных метров (как, например, «Капитал» в Кудрово) до коттеджей в составе обеспеченных инфраструктурой поселков в ближайших пригородах.

Сам поселок построен вокруг существующего с конца XIX века пруда Бауш – застройщик благоустроил береговую линию, высадил новые деревья, в пляжной зоне появилась детская площадка, зоны отдыха. Рядом идеальные места для неспешных прогулок: парки-усадьбы Мордвиновых и принца Ольденбургского, Сергиевка, Собственная дача, Английский парк, берег Финского залива и всемирно известный дворцово-парковый комплекс Петергофа, который расположен в 7 минутах пути на автомобиле.

АО «Строительный трест»

«Сад времени» можно разделить на две части: северную и южную. Северная сторона поселка включает в себя 27 участков от 12 до 22 соток. В южной части у пруда Бауш 85 домовладений. Каждый коттедж построен из кирпича на благоустроенном и инженерно оснащенном участке с возможностью впоследствии провести оптоволоконный кабель для скоростного интернета. Сам поселок подключен ко всем коммуникациям – газ, вода, электричество, канализация, телевидение и телефония, а у каждого дома – собственная автономная котельная.

АО «Строительный трест»

«Исторически сложилось, что на загородном рынке конкурируют две технологии домостроения: деревянная и кирпичная. Но дерево больше подходит для строительства домов для сезонного проживания. А кирпич – прекрасный материал для строительства в ближайшем пригороде, он экологичен, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Толщина кирпичных стен в наших домах – около полуметра. Это значит, зимой внутри сохраняется тепло, а летом – прохлада. Поскольку наши коттеджи создаются для круглогодичного проживания, то кирпич в качестве строительного материала подходит идеально», – говорит Антон Гаринов, руководитель отдела продаж загородной недвижимости компании «Строительный трест». Что касается архитектурных решений, то покупатели могут выбрать один из 13 вариантов проектов со свободными планировками. Можно выбрать проект с панорамным остеклением, вторым светом, мансардой, террасой, сауной, большой кухней-гостиной, готовым ландшафтным дизайном на прилегающих участках. Площадь домов варьируется от 140 до 409 кв. м. Если выбирать участок с последующим строительством, то весь процесс займет от 6 месяцев до года, но можно и сразу приобрести готовый дом и переехать.

АО «Строительный трест»

Само расположение поселка более чем удачное. Петергоф славится развитой инфраструктурой, и, прежде всего, транспортной. До Петербурга отсюда можно легко добраться за короткое время, неподалеку пролегает Ораниенбаумское и Гостилицкое шоссе, Санкт-Петербургский проспект, а до выезда на КАД – 9 км. Также к услугам местных жителей и гостей поселка железнодорожные станции «Старый Петергоф» и «Университет».

С социальными объектами в Петергофе тоже дело обстоит неплохо. Напротив коттеджного поселка – школа №319 на 550 учеников и детский сад №6, в планах построить частный детский сад на 75 мест непосредственно в самом «Саду времени».

АО «Строительный трест»

Для покупки коттеджей «Строительный трест» предусмотрел несколько вариантов оплаты. При единовременной оплате построенного дома или ипотеке на него покупатель получает скидку 5%. Можно приобрести коттедж в рассрочку от застройщика. Также можно воспользоваться ипотекой от шести крупных банков.

Среди разнообразных проектов домов в поселке также есть одноэтажный вариант дома площадью 140 квадратных метров: с тремя спальнями, кухней-гостиной и открытой террасой. Поселок заселен наполовину, поэтому еще можно успеть реализовать свою мечту о загородной жизни.

Справка о компании АО «Строительный трест»

КП «Сад времени». г. Петергоф, ул. Беловой/ Баушевская ул. Застройщик: ООО «УК «Доходъ» «Д.У» ЗПИФ недвижимости «Доходъ – Новая квартира». Проектная документация в офисе по адресу: СПб, Кондратьевский проспект, 62/4.

ЖК "Капитал" – застройщик ЗАО "Строительный трест", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/