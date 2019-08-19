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Общество
19.08.2019 23:15
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На скифский курган сел вертолёт. К петербургским археологам в Туву прилетели миллиардер из Европы и арабский шейх

На скифский курган сел вертолёт. К петербургским археологам в Туву прилетели миллиардер из Европы и арабский шейх

Высокие гости посетили 19 августа экспедицию петербургских археологов в Республике Тыва. Шведский миллиардер, поддерживающий учёных, захотел своими глазами посмотреть, как копают золото одного из самых древних скифских курганов – Туннуг-2 в Долине царей.

Экспедиция, проводимая совместно петербургским Институтом истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург, Россия) и университетом города Берн (Швейцария) под эгидой Российского географического общества, длится второй год. В понедельник её посетили иностранные гости – шведский миллиардер в компании, как говорят, арабского шейха. Они прибыли на вертолёте сначала в лагерь РГО, затем на сам раскоп, а после заглянули в лагерь археологов ИИМК РАН, расположенные друг от друга на расстоянии в несколько километров, рассказывают «Фонтанке» участники экспедиции.

Видео: читатель «Фонтанки» Рудольф

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Выбор транспорта понятен. Для передвигающихся по земле есть два варианта: военный вездеход, в «народе» называемый «электричкой», или на своих двоих по колено в болоте. Причём по колено – это ещё неплохой вариант. Во время дождей болото затапливает так, что вода доходит чуть ли не до пояса.

Видео: Алина Циопа

На скифский курган сел вертолёт. К петербургским археологам в Туву прилетели миллиардер из Европы и арабский шейх

Курган Туннуг-2 расположен на болоте, и это стало для него спасением. Со временем он ушёл в трясину и стал почти незаметен, что, как предполагают учёные, спасло его от мародёров, на протяжении столетий разорявших курганы в поисках царских сокровищ. Теперь же этот курган аккуратно, по косточкам и камушкам, разбирают археологи.  

Сейчас идёт разбор древних деревянных конструкций, берутся образцы для дендрохронологических анализов, которые помогут точно датировать памятник, объяснил «Фонтанке» руководитель экспедиции Тимур Садыков.

На скифский курган сел вертолёт. К петербургским археологам в Туву прилетели миллиардер из Европы и арабский шейх

В этом сезоне открыты более 50 объектов – погребений и ритуальных конструкций, – относящихся к более позднему времени, чем основной курган. Дело в том, что вокруг кургана, возведённого скифами, предположительно, в IX веке до нашей эры, жившие позже народы также хоронили своих мертвецов. Найдены кости около полусотни человек, скелеты лошадей, золотые украшения и серьги (пока это не «то самое» скифское золото, а более молодое), склад конского снаряжения, петроглифы.

Одна из самых интересных находок – каменный ритуальный сосуд, он находился прямо на месте поведения ритуалов. Таких сосудов – единицы, до этого похожий находили разве что в знаменитом кургане Аржаан-2 (золотые изделия из этого кургана Эрмитаж передал в республиканский музей Тывы в Кызыле 15 лет назад).

На скифский курган сел вертолёт. К петербургским археологам в Туву прилетели миллиардер из Европы и арабский шейх

Экспедиция – международная и уже хорошо известна в Европе. Западные СМИ много писали о ней не только потому, что исследуемый памятник претендует на звание «могилы первого скифского царя», но и в связи с забавными мелочами, которые так любят журналисты (и читатели).

Так, в июле швейцарские газеты облетела новость о том, что археолог из Берна Джино Каспари (соруководитель экспедиции) обошёл всех участников спортивного соревнования на местном празднике Наадым, посвящённом урожаю. На конкурсе приседаний с бараном на плечах он присел целых 104 раза, чем поразил местную публику до глубины души и получил в дар этого самого барана.

На скифский курган сел вертолёт. К петербургским археологам в Туву прилетели миллиардер из Европы и арабский шейх

 

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