Выдуманные подвиги полиции. Патрульный нашёл у общежития МВД «бомбу», которую сам же и оставил

Калининский райсуд Тюмени оценил изобретательность сотрудника полиции, предотвратившего угрозу, которой не было. Мечтавший о внеплановой увольнительной патрульный отлучён от службы и наказан штрафом.

О приговоре предприимчивому сотруднику правоохранительных органов 19 августа сообщает пресс-служба суда. Как установлено, элемент опасности он добавил в своё суточное дежурство на территории Тюменского института повышения квалификации МВД, изготовив муляж взрывного устройства.

Вид СВУ он придал коробке из-под обуви, упаковав её в чёрный полиэтилен, обмотав лентой, снабдив пояснительной запиской «Бомба» и подложив к одному из корпусов общежития. После полицейский вернулся к дежурству и во время обхода продемонстрировал внимательность.

«В результате дежурным на территорию ТИПК МВД России были привлечены силы и средства правоохранительных и иных органов, а также нарушен покой граждан, проживающих в общежитии, в результате проведенной эвакуации», – сообщили в пресс-службе суда.

Реклама



Судя по карточке дела, служебным плутовством выделился Евгений Кабулов. Он признался, раскаялся и 5 августа выслушал обвинительный приговор за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей — это минимальный размер денежного воздействия, предусмотренный частью 1 статьи 207 УК.

Издание «Новый день» добавляет, что причиной мнимого героизма Кабулова стало желание получить увольнительную. В пресс-службе УМВД по Тюменской области сообщили, что после происшествия он был уволен из полиции по отрицательным мотивам.