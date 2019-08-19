Движение в центре Петербурга ограничат различные работы. Набережную канала Грибоедова – до конца апреля

В ближайшие дни в центре Петербурга ограничат и перекроют движение по нескольким адресам, в том числе на набережной Фонтанки и в переулке Гривцова. На набережной Грибоедова работы продлятся до конца апреля 2020 года, сообщает пресс-служба ГАТИ.

С 20 августа по 3 сентября из-за ремонта дороги ограничат движение по Дмитровскому переулку от Колокольной улицы до Стремянной улицы. А с 4 по 7 сентября участок будет перекрыт. Работы выполнит ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».

Из-за установки строительных лесов подрядчиком ООО «Северная Венеция» с 20 августа по 15 октября будет ограничено движение транспорта по набережной реки Фонтанки у дома 108.

Участок улицы Академика Павлова от Каменноостровского проспекта до Уфимской улицы с 20 августа по 15 сентября перекроют из-за работ по строительству газопровода. Их выполняет ООО «ПетербургГаз».

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С 21 августа по 1 октября АО «Стройинвест» разместит временное ограждение на набережной канала Грибоедова. В связи с этим будет ограничено движение транспорта по обоим берегам на участке от Мучного моста до Каменного моста.

Кроме того, с 22 августа 2019 года по 30 апреля 2020 года на участке набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского проспекта ограничат движение из-за установки строительных лесов. Работы выполнит ООО «ЮГСТРОЙАЛЬЯНС».

Также с 21 по 27 августа ограничат движение в переулке Гривцова от Казанской улицы до набережной реки Мойки. ООО «ПетербургГаз» продолжит прокладывать там газопровод.