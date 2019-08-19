Красочное задержание. Полицейские выяснили, чем занимались дети в заброшенном доме на Ново-Александровской

Полиция раскрыла истинную причину эвакуации детей из заброшенного здания в Невском районе Петербурга. Как выяснилось, дети днём 19 августа баловались не с петардами, а с банкой краски.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщает, что изначально полиция прибыла к дому №5 по Ново-Александровской улице из-за сообщения о возможном обрушении перекрытий. На месте правоохранители застали подростков, которые подожгли банку с краской. В жидком состоянии она хорошо горит и образует густой чёрный дым.

В полиции отмечают, что обрушения действительно не было, обошлось и без пострадавших. Любознательных подростков доставили в отдел для беседы.

Ранее в пресс-службе полиции сообщали, что дети взрывали в здании петарды. Впрочем, одно другого не исключает.