«Распространял и сохранял преступные традиции и обычаи». Следователи хотят официально признать «смотрящего по Краснодару» «вором в законе»

Следственный комитет возбудил очередное дело по новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Об этом сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Фамилию подозреваемого в СК не называют, однако местные СМИ пишут, что речь идет о Давиде Джангидзе, известном по прозвищу Дато Краснодарский. Сейчас он уже отбывает наказание за грабеж и наркотики.

«Давид Джангидзе в криминальной среде известен как смотрящий Краснодара. До 2014 года он находился в федеральном розыске за вымогательство на территории Адыгеи», – пишут «Кубанские новости».

«По данным следствия, с июня 2013 года 35-летний житель Краснодара в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии. Кроме того, согласно существующим негласным нормам и правилам преступного мира, лица, которые имели более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Вместе с тем руководитель преступного общества придерживался криминальной идеологии, распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. В преступной среде «вор в законе» обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края», – говорится в сообщении СК.

Напомним, поправки в УК с новой статьей о занятии высшего положения в преступной иерархии были внесены в апреле этого года. Получить по ней можно от 8 до 15 лет. С того момента, как закон вступил в силу, это уже как минимум пятое уголовное дело по новой статье. «Фонтанка» подробно писала о том, какие проблемы могут возникнуть в связи с правоприменением этой статьи.