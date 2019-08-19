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Общество
20.08.2019 10:18
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Большой вклад для маленького банка: где искать 8% годовых в Петербурге

Время, когда самые высокие ставки по вкладам были в маленьких неизвестных банках, которые только этим и могут привлечь клиентов, прошло. После зачистки рынка и снижения ключевой ставки конкурентоспособными стали и гиганты.

Большой вклад для маленького банка: где искать 8% годовых в Петербурге

Олег Харсеев/Коммерсантъ

Средняя максимальная ставка по депозитам продолжает снижаться после решений ЦБ РФ об уменьшении ключевой ставки. В топ-10 банков по вкладам в рублях она опустилась ниже 7%. Но есть и исключения, которые собрала «Фонтанка».

Банковский вклад был и остается для большинства россиян самым понятным, доступным, защищенным и низкорискованным механизмом сбережения и некоторого увеличения собственных средств. Деньги приносят на банковский счет, чтобы уберечь их от инфляции (пока это еще работает) и всевозможных экономических стрессов, а также для сохранности.

Сейчас доходность (не годовые ставки!) розничных депозитов в рублях в крупных банках даже с учетом капитализации процентов в течение нескольких лет не превышает 8% годовых. За исключением некоторых: например, СМП Банка с эффективной ставкой 8,41% на пять лет, Экспобанка с 8,4%, Газпромбанка, который предлагает 8,32% годовых после капитализации процентов по трехлетнему вкладу, и Россельхозбанка с 8,1% на четыре года.

В небольших петербургских банках также можно найти ставки 8%. Например, в Заубер банке предлагают вклад на 400 дней с такой доходностью, при минимальной сумме вложения от 100 тысяч. В Балтинвестбанке вклад «Абсолютный чемпион+» также сулит 8% годовых при вложении до 1,399 млн рублей на срок от 6 до 9 месяцев.

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У остальных – меньше. Банк SIAB предлагает рублевый депозит «Пряничный» с максимальной ставкой 7,75% годовых на 2 года. Энергомашбанк обещает 7,21% на вкладе «Пенсионный плюс».

Банк «Открытие» по вкладу «Надежный» при сумме вложения от 750 тысяч рублей и сроке размещения денежных средств в 1 год обещает 7,2% годовых с учетом капитализации процентов. Банк «Таврический» предлагает 7,1% на год. 

Особняком стоят накопительные счета. Например, ВТБ предлагает доходность до 8,5% годовых для владельцев Мультикарты ВТБ, но лишь при условии траты определенной суммы с карточки.

Перспективы рынка

Председатель правления Банка SIAB Галина Ванчикова рассказала, что перераспределение средств физических лиц из малых банков в крупные особо не ощущается из-за работы системы страхования вкладов (АСВ). Напротив, по словам управляющего Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаила Иоффе, возник целый класс людей, которые сознательно распределяли свои сбережения по небольшим банкам. 

«При наличии страховой защиты вкладов государством, клиенты в большей степени ориентированы на поиск предложений с максимальной доходностью, – говорит заместитель генерального директора Энергомашбанка Татьяна Ежова. –   Поэтому они мониторят вклады разных банков».

Отдельные представители этого класса «профессиональных вкладчиков» получали страховые возмещения от АСВ в связи с крахом своего банка уже по пять-семь раз.

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«Трендом последних лет можно назвать онлайн-депозиты — вклады, открываемые дистанционно в интернет-банках или мобильных приложениях. Многие банки предлагают повышенные ставки по ним», – рассказал руководитель направления по депозитным продуктам Банка «Оранжевый» Андрей Ржавцев. По данным Сбербанка, в июле 2019 года через его онлайн-сервисы жители Петербурга открыли половину своих новых вкладов. 

Несите ваши денежки

По данным АСВ, спрос на депозиты только растет – в первом полугодии объем вкладов населения вырос за год на 4,1% – до 29 трлн рублей. Наибольший темп прироста был отмечен в «среднем» сегменте от 1 до 1,4 млн рублей (на 5,5%). Более крупные вклады до 3 млн рублей показали рост на 3%. 

В среднем, по данным агентства, россияне размещали на депозите 174 тысячи рублей. Но кредитные учреждения, как правило, говорят о больших суммах. Например в Северо-Западном банке Сбербанка сообщили «Фонтанке», что средний размер вклада у них около 450 тысяч рублей. В банке «Открытие» – 560 тысяч рублей. В Энергомашбанке – от 400 до 600 тысяч рублей. В банке «Оранжевый» – около 900 тысяч.

Рост вложений идет на фоне рекордного снижения ставок. Две трети крупных банков в августе снизили ставки рублевых и валютных вкладов. В некоторых они опустились на 0,25 процентного пункта, а кое-где и на полпункта. В результате только за первые 10 дней августа средняя максимальная ставка топ-10 банков по портфелю рублевых вкладов упала с 7,05 до 6,82% годовых, следует из обнародованных ЦБ результатов мониторинга ставок.

По словам Анны Бодровой, старшего аналитика ИАЦ «Альпари», альтернатив у банковского вклада множество: от индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) до персонального управляющего, покупки наличных долларов, евро и другой валюты, чтобы создать сбалансированный портфель сбережений. Доходность по ним может быть и больше, но и риски соответственно вырастут.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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