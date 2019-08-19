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Финансы
19.08.2019 16:30
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Позитив сменился стабильностью: Fitch Ratings пересмотрело рейтинг Петербурга

Комитет финансов Петербурга сообщил, что международное агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги Северной столицы в иностранной и национальной валюте с уровня «BВB-» до «BBВ» и пересмотрело прогноз по рейтингам с «позитивного» на «стабильный».

Как говорится в сообщении от 19 августа, краткосрочный кредитный рейтинг повышен с уровня «F3» до уровня «F2», что отражает «средний уровень» факторов устойчивости и гибкости долговых обязательств и ликвидности.

«Рейтинговые действия подтверждают высокую кредитоспособность Санкт-Петербурга и проведены аналогично действиям в отношении России. 9 августа 2019 года Fitch Ratings повысило рейтинги страны в иностранной и национальной валюте с уровня «BBB-» до «BBB» и изменило прогноз по ним с «позитивного» на «стабильный», – пояснили в комитете.

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