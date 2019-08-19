Вандализм выплеснулся из Красного Села: хулиганы насильно проветрили машины на Ленинском

Автомобильные вандалы не первый месяц буйствуют в Красносельском районе Петербурга. Страдает от них, в основном, само Красное Село, однако сегодня досталось и соседней, «петербургской» части района. Как правило, злодеи проходятся сразу по нескольким машинам.

Ночью с 18 на 19 августа во дворе домов между Ленинским проспектом и улицей Маршала Захарова вандалы разбили стекла водительских дверей у четырёх легковых автомобилей, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В Красном Селе же автомобилисты бьют тревогу. После серии вандальных выходок в отношении каршеринговых машин из города ушли все сервисы. Возможно, кто-то вернётся: по крайней мере одного из хулиганов нашли.

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Однако продолжаются нападения на частный транспорт. В группе «Транспортный коллапс. Красное Село» «ВКонтакте» за последние дни было несколько сообщений об этом.

Обычно машины бьют ночью, реже – днём. Иногда добычей хулиганов становится имущество.