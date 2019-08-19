«Куришь на работе – воруешь мои деньги». Как Минздрав решил побороться за ЗОЖ методами Чичваркина

Петербургские предприниматели раскритиковали систему штрафов и поощрений для борьбы с курением на предприятиях, предложенную Минздравом. Идея хорошая, но эффект может быть обратным, предупреждают они.

Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Описание экономических методов борьбы с вредными привычками сотрудников предприятий содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья», разработанной Минздравом РФ.

В частности, работодателям предлагают изучить долю затрат на табак в размере зарплаты, краткосрочное и долгосрочное влияние курения на индивидуальную производительность и на основе такого «калькулятора» определить объем и форму штрафов за курение и бонусов за отказ от табака. Также предпринимателям советуют включить в пакет ДМС лечение табачной зависимости и оборудовать курительные комнаты в неудобных и отдаленных местах, а также устраивать для подчиненных перерывы для занятий физкультурой («физкульт-брейки»). Это должно помочь снять напряжение и стресс, а также снизить утомляемость.

Все приведенные в документе меры носят рекомендательный характер, подчеркивают в Минздраве. Но в качестве обоснования эксперты ссылаются на опыт «развитых стран» – США, Великобритании, Германии, Канады. В них заработная плата курильщиков может быть на 2 – 23% меньше, чем у некурящих. Также в документе имеется ссылка на данные портала SuperJob, согласно которому 31% курильщиков выходят на перекур три-четыре раза за день, а 37% курят почти каждый час и каждый раз тратят на это пять-десять минут. «Экономические потери от курения, связанные с низкой производительностью труда, могут составить от 0,8 до 2% ВВП», – делают вывод в Минздраве, таким образом возводя борьбу за ЗОЖ в ранг нацпроекта по повышению производительности труда.

Идеи Минздрава не новы для бизнеса. Одним из самых ярких борцов с курением экономическим методами был экс-владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Еще в начале 2000-х он ввел штрафы для любителей табака, ссылаясь на то, что курящий получает ту же зарплату за меньшее время работы. Правда, вскоре был вынужден взыскания отменить. «Штрафовать за курение неправильно, потому что не должно быть правил, которые в силу невыполнимости сразу отбрасывают большинство людей за грань закона», – признался он в одной из колонок в журнале «Секрет фирмы». Но плакаты со своим изображением и словами: «Получая зарплату за время курения, ты воруешь мои деньги» – Евгений Чичваркин оставил. «Пусть хотя бы знают, какое к этому отношение», – пояснил он.

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Петербургские предприниматели и управленцы, опрошенные «Фонтанкой», также сочли инициативу Минздрава малореалистичной и даже вредной и раскритиковали чиновников за желание вмешиваться в бизнес-процессы.

«Это не дело Минздрава, я сам разберусь без их советов, – говорит управляющий партнер УК «Теорема» Игорь Водопьянов. – Пусть они больных лечат, а где курить или не курить, мы сами разберемся в своей компании. У меня труд в конторе интеллектуальный, и он никак не зависит от того, пошел человек покурить или нет». Пробуждать в сотрудниках тягу к здоровому образу жизни предприниматель тоже не считает необходимым. «Личное дело людей – курить, не курить, пристегивать ремень в машине или нет. Если человек наносит вред только самому себе, он имеет на это право», – резюмирует он.

«Люди, которые строят бизнес, и так знают, как управлять своим коллективом, не надо нам ничего советовать», – соглашается глава и совладелец фармацевтической компании «Активный компонент» Александр Семенов. По его словам, на предприятии курильщики составляют менее 10% коллектива и в репрессиях нет необходимости. Но ограничения все же присутствуют. «Люди должны курить в специально отведенных местах, которые находятся за пределами офиса. Это не очень удобно. Но при этом сотрудники должны выполнять свою интенсивную работу, которой у них много. Если они постоянно будут бегать курить, у них такой возможности физически не будет», – комментирует Александр Семенов.

Вместо того, чтобы озвучивать популистские инициативы, чиновникам следовало бы заняться более насущными делами, подчеркивает он. «Например, сделать так, чтобы тендеры на поставку препаратов социально неимущим реализовывались в полном объеме: в первом полугодии 25% тендеров не состоялись», – говорит предприниматель.

На петербургском заводе Hyundai тоже не видят смысла в штрафах. «Экономического влияния употребления табака на производительность труда нет: люди работают по сменам с четкими перерывами, и каждый волен использовать их по своему усмотрению», – сказал директор по внешним связям «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» Виктор Васильев. Программа по борьбе с курением у компании есть, но она продиктована скорее заботой о здоровье персонала, нежели намерением повысить эффективность. Во-первых, курилки расположили так, чтобы они не находились по дороге к столовым. Во-вторых, для некурящих оборудовали более комфортные зоны отдыха. В-третьих, компания ежегодно проводит конкурс «Как я бросил курить» и вручает призы победителям. Желающим завязать с вредной привычкой раздают никотиновые пластыри.

«Не лезьте в чужой монастырь со своим уставом», – говорит совладелец торгового дома «Реалъ» Александр Мышинский. По словам предпринимателя, 10 лет назад он уже пытался реализовать нынешние идеи Минздрава и выделил дополнительную премию офисным работникам, не употребляющим табачные изделия. «Мы исходили из того, что люди, которые не бегают на перекуры, больше работают», – сказал он. Но эффект оказался прямо противоположным: курильщики стали обвинять некурящих коллег в том, что те прокрастинируют не меньше, только делают это по-другому — пьют кофе или просто болтают. «Теоретически стимулировать персонал бросать курить — это правильно, но практически социальное возмущение перевешивает экономические плюсы. Общество не готово», – резюмирует предприниматель. Впрочем, работникам магазинов «Реалъ» запрещено выходить на перекур больше, чем по двое, уточняет он.

Пока не готовы следовать рекомендациям Минздрава и сами врачи. «Перекуры, безусловно, съедают время, за которое мы получаем деньги. Даже в армии есть выражение «кто не курит, тот работает», – говорит Владимир Жемков, главный врач ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер». По его словам, эффективнее было бы действовать с помощью поощрений, нежели наказаний, но ни для того, ни для другого нет юридической базы. «По трудовому законодательству у сотрудников есть возможность в течение рабочего дня делать перерывы: кто-то использует их, чтобы пообедать, кто-то для курения», – говорит Владимир Жемков. Если государственное или коммерческое предприятие попытается ущемить курильщиков в правах и те пойдут в суд, то победа может создать опасный прецедент, заключает он.

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Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»