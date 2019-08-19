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Общество
19.08.2019 16:53
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“Найдены и жестоко наказаны”. Имя заказчика нераскрытого убийства Маневича известно, но только одному человеку

В день двадцать второй годовщины убийства вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича его соратник Анатолий Чубайс заявил: все причастные к преступлению, в том числе его “главный заказчик”, найдены и “жестоко наказаны”. Однако официально убийство считается нераскрытым, и имя его заказчика никому, кроме Чубайса, по-видимому, неизвестно.

“Найдены и жестоко наказаны”. Имя заказчика нераскрытого убийства Маневича известно, но только одному человеку

Коллаж/«Фонтанка.ру»

Президент «Роснано» Анатолий Чубайс на протяжении четырнадцати лет остается единственным, кто говорит о том, что поименно знает всех, кто причастен к одному из самых знаковых политических убийств в постсоветской России – расстрелу проводившего приватизацию петербургского вице-губернатора Михаила Маневича. 19 августа 2019 года Чубайс заявил: наказание понесли не только те, кто организовывал преступление и спустил курок, но и те, кто «оплатил его воровскими деньгами». Но так и не дал ответов на главные вопросы: как зовут заказчика убийства, когда он найден и кем наказан?

«На похоронах Миши я обещал, что мы достанем всех: и тех, кто спускал курок, и тех, кто оплачивал это своими воровскими деньгами. И, несмотря на очень серьезное сопротивление в расследовании уголовного дела, в итоге не только исполнители, но и организаторы, и главный заказчик были найдены и жестоко наказаны», — написал в своём Facebook 19 августа Анатолий Чубайс, все же упомянув следствие, тем самым намекнув на процессуальные факты.

С подобным заявлением, только менее конкретным, президент «Роснано» выступил еще в 2006 году. Тогда он заявил, что найдены, наказаны и будут отбывать пожизненный срок организаторы убийства, о заказчике речи не шло. «Я выполнил все слово в слово: все организаторы убийства сидят пожизненно, ни один из них не выйдет», — сказал он и тогда не уточнив, о ком идёт речь.

О том, что «все» ему «точно» известны, Чубайс говорил и за год до этого, во время восьмилетней годовщины трагедии. «Я не могу сказать большего, но с течением времени все будет в деталях доведено до Питера и до всей страны», — обещал тогда Чубайс.

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Видимо, время еще не пришло, так как пафос Чубайса идет вразрез с данными следствия: официально дело о расстреле Михаила Маневича по-прежнему не раскрыто. В 2009 году в исполнении убийства признался член «банды Сергея Зарипова» Алексей Гардоцкий. Сергей Зарипов – подчиненный Юрия Шутова, экс-депутата петербургского Заксобрания и, как решил суд, лидера преступной группировки. К тому моменту, когда Гардоцкий дал признательные показания, Юрий Шутов уже был приговорен к пожизненному заключению за многочисленные убийства. Только убийства Михаила Маневича среди них не было.

Кто именно оплатил убийство вице-губернатора Маневича, да еще «воровскими деньгами», когда заказчика нашли и кто кого «жестоко наказал», Анатолий Чубайс не пояснил. «Фонтанка» направила эти вопросы президенту компании «Роснано», но ответа пока не получила. Собеседник нашего издания в Управлении ФСБ Петербурга заявление Анатолия Чубайса прокомментировал иронично и лаконично: «Ему виднее».

Любопытно, что последний оперативный всплеск в деле Маневича, по информации «Фонтанки», датируется концом лета прошлого года. Тогда в очередной раз во внутреннюю тюрьму ФСБ на Шпалерную из колонии для пожизненно осужденных привезли правую руку и бизнес-партнера Шутова Айрата Гимранова.

Его поездки по стране продолжаются вот уже десять лет: то его держат в Петербурге пару месяцев, то этапируют в Лефортово, то обратно в колонию. Это связано с тем, что по таким делам, как расследование убийства Михаила Маневича (как и ранее – убийство Галины Старовойтовой), работа медленно, незаметно для общества, но все же идет.

По информации «Фонтанки», год назад Гимранов вдруг рассказал, что ему известен заказчик убийства Михаила Маневича. И заказчик этот – Анатолий Чубайс. Другое дело, что Гимранов не впервые дает секретные сенсационные показания. И в этом случае к его откровениям отнеслись, мягко говоря, скептически. Тем более что доказательства он предоставил свои — логические, а их практически невозможно перепроверить.

Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»

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