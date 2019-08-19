Детский сад в квартале «Юттери» получил заключение о соответствии

ГК «Ленстройтрест»

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал ГК «Ленстройтрест» заключение о соответствии построенного в квартале «Юттери» детского сада требованиям проектной документации и энергетической эффективности. Это значит, что социальный объект полностью готов к эксплуатации.

Ожидается, что в ближайшее время компания получит разрешение на ввод детского сада в эксплуатацию и передаст его администрации Колпинского района.

Садик, построенный в виде средневекового замка, рассчитан на 120 воспитанников. В трехэтажном здании будут располагаться 6 групп для детей разных возрастов, а также залы для музыкальных занятий и физкультуры, бассейн, медицинский кабинет, кухня и прачечная. На территории садика есть дизайнерские детские площадки с теневыми навесами, центральная спортивная зона с ярким тартановым покрытием, а также помещение для хранения санок и колясок. Для безопасности малышей предусмотрена система видеонаблюдения.

Напомним, что в начале августа глава Санкт-Петербурга посетил детский сад в «Юттери» – осмотрел игровые площадки и спортивную зону на улице, побывал в помещениях для групповых занятий и в бассейне. Он высоко оценил готовность объекта, благоустройство территории и квартала в целом.

Жилой квартал «Юттери» возводится в Колпинском районе Санкт-Петербурга по проекту финского архитектора Юкки Тикканена. Комплекс будет состоять из десяти малоэтажных домов. Первые четыре корпуса уже сданы и заселены. В настоящий момент ГК «Ленстройтрест» ведет строительство домов третьей и четвертой очереди.

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЮТТЕРИ – застройщик ООО "ЛСТ Проджект", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/yutteri/