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Строительство
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19.08.2019 15:53
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«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры бизнес-класса от 3,5 млн руб.

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры бизнес-класса от 3,5 млн руб.

Setl City

Компания представляет квартиры в ЖК «Притяжение на Выборгской»: это новый формат и уникальная для бизнес-класса стоимость жилья.

Жилой комплекс «Притяжение» строится в престижной части Выборгского района: вдоль улицы Александра Матросова, между набережной Большой Невки и Большим Сампсониевским проспектом. Расположение позволит быстро добираться до центра города: до Ботанического сада — 5 минут на автомобиле, а до Дворцовой площади — 12 минут. Станция метро «Лесная» всего в 11 минутах ходьбы — это даст возможность быть мобильным даже в час пик. 

Архитектура ЖК «Притяжение» сочетает в себе классику и современность. Проект состоит из семи корпусов по 9 этажей, расположенных зеркально относительно друг друга. Спокойные цвета, отделка натуральными материалами и эффектная вечерняя подсветка подчеркнут высокий статус.

Особое внимание уделено внутреннему пространству: здесь разместятся игровые и спортивные площадки, а также крытые беседки и скамейки для спокойного отдыха. Вход на придомовую территорию осуществляется через три центральные входные группы c reception, охраной и зоной ожидания. Вся территория комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением с возможностью вывода сигнала на личный смартфон, а для пропуска гостей организована видеосвязь.

В жилом комплексе представлен большой выбор планировок: от студий до просторных четырехкомнатных. Среди них — эксклюзивные квартиры с потолками до 3,2 м, эркерами, панорамными окнами и большими террасами. Покупатели могут выбрать вариант с полной чистовой отделкой «Итальянские коллекции» или без нее и сделать ремонт самостоятельно. 

«Петербургская Недвижимость» выступает эксклюзивным продавцом ЖК «Притяжение» и всех остальных объектов Setl Group. Компания сотрудничает с 40 застройщиками и предлагает широкий выбор квартир в Петербурге и Ленинградской области. 

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Притяжение» - застройщик ООО "ИТТ", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/prityazhenie-na-vyborgskoi/declarations

 

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