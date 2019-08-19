Дети в подвале играли в террористов. Взрывы петард на Ново-Александровской сорвали с места полицию

Дети из Невского района Петербурга устроили пиротехническое мини-шоу в заброшенном здании и напугали местных жителей. Кто-то распространил слух об обрушении и жертвах под завалами. Сообщения появились в СМИ днём 19 августа.

Как пояснили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, никакого обрушения дома № 5 по Ново-Александровской улице не было. В ГУ МВД по городу и области пояснили, что пятеро детей баловались в доме с петардами. На хлопки отреагировали взрослые и вызвали экстренные службы. Юных пиротехников из здания вывели полицейские.