В Подмосковье горит химический завод. Огонь уходит в подземные коммуникации

Химический завод горит в подмосковной Балашихе 19 августа. Пожар произошел в одном из цехов, огонь распространился на площади около 100 квадратных метров.

Пожарные съезжаются к дому 7 по Звездной улице. «В одной из секций цеха по производству кремниевых смол произошло возгорание», – сказал собеседник агентства ТАСС.

По его словам, огонь уходит в подземные коммуникации. Пожару присвоен второй номер сложности. Сведения о пострадавших уточняются.

Общая площадь здания составляет 7,5 тыс. кв. м. Для выявления превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе к месту направлены специалисты.