Перевалка в порту. АО «Морской порт Санкт-Петербург» возглавил выходец из стивидорной дочки «Северстали»

У АО «Морской порт Санкт-Петербург» сменился руководитель. Как говорится в сообщении предприятия от 19 августа, управляющим директором назначен Андрей Зубарев, ранее возглавлявший стивидорную компанию АО «Нева-Металл», входящую в состав группы «Северсталь».

В новой должности Зубарев займется разработкой стратегии развития, реализацией программ повышения операционной эффективности и IT-автоматизации бизнес-процессов компании, сообщили в пресс-службе морского порта.

Андрей Зубарев с 1999 года работал в структурах ПАО «Северсталь», с 2013 года руководил АО «Нева-Металл», которая специализируется на перевалке контейнерных и генеральных грузов. На посту управляющего директора АО «Морской порт Санкт-Петербург» он сменил Владислава Жукова, который руководил компанией с 2017 года.

АО «Морской порт Санкт-Петербург» — крупнейший оператор, оказывающий услуги по перевалке всех видов сухих грузов в Большом порту Санкт-Петербурга. Оперирует современными универсальными перегрузочными комплексами генеральных и навалочных грузов, а также специализированными терминалами по обработке автомобилей и контейнеров. В 2018 году МП СПб перегружено 7,7 млн тонн.