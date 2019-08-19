Высший административный суд Финляндии не увидел препятствий для строительства «Северного потока – 2»

Высший административный суд оставил в силе решение Регионального управления органов государственной власти Южной Финляндии, согласно которому российский проект «Северный поток – 2» (Nord Stream 2 AG) может провести две трубы газопровода по территории экономической зоны Финляндии. Об этом 19 августа сообщает Yle.

Зарегистрированная в Польше экологическая организация Client Earth Prawnicy dla Ziemi подала апелляцию на решение Регионального управления органов государственной власти в административный суд города Вааса, однако он отказался её рассматривать, указав, что территориальная деятельность экологической организации не распространяется на экономическую зону Финляндии. Высший административный суд апелляцию рассмотрел. Согласно заключению, процедура оценки воздействия строительства газопровода на окружающую среду, касающаяся экономической зоны Финляндии, была проведена в соответствии с международными соглашениями.

Проект строительства газопровода Nord Stream 2 AG по дну Балтийского моря должен завершиться в конце 2019 года. Из 1200 километров труб, которые соединят Россию и Германию, 374 км будет проведено по территории Финляндии.

Ранее сообщалось, что проблемы с Данией грозят «Северному потоку – 2» затратами в 660 млн евро и отсрочкой реализации проекта на 8 месяцев.