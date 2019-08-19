КАД жжёт. После впечатляющих ДТП на дамбе заполыхало

КАД сегодня отжигает. После двух аварий, на севере, где водитель с капельницей потерял сознание, и на юге, где грузовик разобрался и уложил на асфальт паркет, на дамбе вспыхнул пожар.

На внутреннем кольце, на подъезде к развязке с Приморском шоссе со стороны Кронштадта, днём 19 августа вспыхнул легковой автомобиль. Пробки там не наблюдается. На записях, размещённых в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», видно, что машины объезжают костёр, невзирая на плотный дым.

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К 15:15 огонь был потушен, отмечают в комментариях и добавляют, что «все живы». На месте аварии находятся пожарные и сотрудники ГИБДД.

Напомним, что в ДТП, случившемся утром в паре километров от места пожара, пострадал водитель (тот, что, по словам очевидцев, ехал из больницы с капельницей). Его машина врезалась в отбойник.

Это, кстати, не первый автомобильный пожар за день. Ночью в Мурино, напротив опорного пункта полиции у станции метро «Девяткино», сгорел «БМВ», рассказывали и показывали очевидцы в «ДТП и ЧП».