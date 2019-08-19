Мемориальная табличка и минута молчания. В Исландии похоронили ледник, убитый глобальным потеплением

Похороны ледника Огйокудля устроили жители Исландии. Холодная глыба возрастом в 700 лет пала из-за глобального потепления.

Как пишет Associated Press, церемония прощания с Огйокудлем прошла 18 августа. На ней присутствовали около ста человек, они почтили память ледника минутой молчания и установили памятную табличку для потомков.

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«Огйокудль — первый исландский ледник, потерявший статус ледника. В ближайшие 200 лет такая же участь ожидает все наши ледники. Этот памятник здесь, чтобы показать, что мы знаем, что происходит и что нужно сделать. Только вам дано узнать, сделали ли мы это», — говорится в послании.

В 2014 году ледник был признан мёртвым. В 1901 году его площадь составляла 15 квадратных километров, на сегодняшний день она не достигает и одного квадратного километра.