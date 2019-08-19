Представители Смольного проинспектировали детский сад в квартале «Галактика»

В рамках рабочего визита в Адмиралтейский район представители городских властей осмотрели помещения детского сада № 39 в I очереди квартала «Галактика» от Группы «Эталон».

Визитеры ознакомились со спортивным залом, бассейном и групповыми помещениями для развивающих занятий и высоко оценили качество строительства. Отдельно они поблагодарили генерального директора Группы «Эталон» Геннадия Щербину и сотрудников компании за выполнение всех взятых на себя обязательств в установленные сроки. Группа «Эталон» выполнила здесь все работы «под ключ», закупила и установила за свой счет все оборудование.

Приоритетом работы ГБДОУ детский сад № 39 станет художественно-эстетическое воспитание. Садкик расположен в корпусе 8.5-1 квартала «Галактика». Пристроенное дошкольное образовательное площадью 3 тыс. кв.м способно принять 120 воспитанников и рассчитано на шесть групп.

Квартал «Галактика» – крупный проект Группы «Эталон» в Санкт-Петербурге в пешей доступности от трех станций метро – «Балтийской», «Фрунзенской» и «Московских ворот». Первая очередь квартала «Галактика» была введена в эксплуатацию в декабре 2018 года и включает в себя 8 жилых корпусов с подземными паркингами и тремя встроенными детскими садами, способными принять в общей сложности 240 воспитанников. Дома построены по кирпично-монолитной технологии с применением навесных вентилируемых и оштукатуренных фасадов. Ввод в эксплуатацию строящихся корпусов 4.11, 8.1, 4.7 и 8.7 запланирован на IV квартал 2019 г. и II квартал 2020 г.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/