Курс доллара впервые с февраля превысил 67 рублей

Курс доллара впервые с февраля превысил отметку в 67 рублей на торгах на Московской бирже 19 августа.

По состоянию на 14:15 мск доллар торговался по 67,02 рубля. Затем курс американской валюты снизился, и в 14:54 мск за доллар давали 66,9 рубля.

Биржевой курс евро также с пятницы прибавил 92 копейки. На 14:40 евро торговался по 74,4 рубля.

Опрошенные РБК аналитики объяснили ослабление рубля торговой войной Китая и США, а также кризисом в Аргентине, который вынуждает инвесторов выводить средства с развивающихся рынков.