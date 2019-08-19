Мотоцикл и две машины столкнулись на Бассейной. Байк отлетел в стоявшего на светофоре велосипедиста

Мотоциклист и велосипедист пострадали в массовой аварии в Московском районе Петербурга утром 19 августа. Мужчина на велосипеде просто стоял и ждал «зеленый».

ДТП произошло около 10:10 у дома 89 по Бассейной улице. По предварительным данным, мотоциклист и водитель автомобиля Nissan, одновременно поворачивая налево, не пропустили автомобиль Mercedes и столкнулись с ним, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. От удара мотоцикл наехал на велосипедиста, который ожидал зеленый сигнал светофора на проезжей части.

В результате аварии 30-летний байкер получил тяжелые травмы, а 32-летний велосипедист – травмы средней тяжести. По факту ДТП в ГИБДД ведется проверка.

Утро понедельника оказалось щедрым на мото-ДТП в Петербурге. На Петроградской стороне в аварии пострадала мотоциклистка. Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», при выезде со второстепенной Сытнинской улицы на Кронверкскую она не пропустила автомобиль. На записи с камеры видеонаблюдения, опубликованной в группе «Мотосолидарность ДТП», видно, что сам наезд при этом произошел на встречной полосе. По словам участницы группы Светланы, у мотоциклистки перелом ноги.

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Также в группе «Мотосолидарность ДТП» сообщают об утренних ДТП с мотоциклами на Московском шоссе в Шушарах, у дома 43, корпус 1 по Советскому проспекту в Усть-Славянке и на улице Седова. «Пилот цел, ток мот повредил. Ждет гайцов. От помощи отказался», – рассказал о последней аварии участник официальной страницы «Мотосолидарности» Павел.