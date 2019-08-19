Повреждение лицевого корпуса дома Крутикова в Смольном объяснили предотвращением аварии

В жилищном комитете Петербурга частичный снос лицевого корпуса доходного дома купца Крутикова на 11-й Красноармейской улице объяснили предотвращением аварийной ситуации из-за разрушения кирпичного слоя первого этажа здания. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба комитета.

«В ходе работ 14 августа была выявлена значительная деструкция кирпичной кладки на первом этаже брандмауэра лицевой части здания. В целях предотвращения аварийной ситуации было принято решение о разборке части брандмауэра до момента ликвидации деструкции. Учитывая, что аварийная часть находилась в самой нижней части стены на уровне первого этажа, необходимо было также разобрать часть стены на верхних этажах, чтобы исключить обрушение», – рассказали в жилкоме.

По данным комитета, подрядчик для устранения аварийности разобрал минимально возможный объем постройки.

Накануне градозащитники выразили обеспокоенность сносом части лицевого здания дома Крутикова. В проекте это предусмотрено не было. Здание реконструируют в рамках программы «Молодежи – доступное жилье», к сносу был предназначен только дворовый флигель.

Подрядчик, «Строительная фирма «ИРОН», и ранее привлекал внимание контролирующих органов незаконным сносом построек, например, флигеля дома номер 145 на набережной Фонтанки.