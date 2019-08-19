Повреждение лицевого корпуса дома Крутикова в Смольном объяснили предотвращением аварии
В жилищном комитете Петербурга частичный снос лицевого корпуса доходного дома купца Крутикова на 11-й Красноармейской улице объяснили предотвращением аварийной ситуации из-за разрушения кирпичного слоя первого этажа здания. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба комитета.
«В ходе работ 14 августа была выявлена значительная деструкция кирпичной кладки на первом этаже брандмауэра лицевой части здания. В целях предотвращения аварийной ситуации было принято решение о разборке части брандмауэра до момента ликвидации деструкции. Учитывая, что аварийная часть находилась в самой нижней части стены на уровне первого этажа, необходимо было также разобрать часть стены на верхних этажах, чтобы исключить обрушение», – рассказали в жилкоме.
По данным комитета, подрядчик для устранения аварийности разобрал минимально возможный объем постройки.
Накануне градозащитники выразили обеспокоенность сносом части лицевого здания дома Крутикова. В проекте это предусмотрено не было. Здание реконструируют в рамках программы «Молодежи – доступное жилье», к сносу был предназначен только дворовый флигель.
Подрядчик, «Строительная фирма «ИРОН», и ранее привлекал внимание контролирующих органов незаконным сносом построек, например, флигеля дома номер 145 на набережной Фонтанки.
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Справка:
Доходный дом купца Крутикова, расположенный по адресу: 11-я Красноармейская, д.7, был возведен в 1877 году по проекту архитектора В. Ф. Розинского. Дом не является объектом культурного наследия, но он расположен в зоне регулируемой застройки ЗРЗ 1 и охраняется как историческое здание. В 2007 году его признали аварийным. В 2015 году объект включили в программу «Молодежи – доступное жилье».