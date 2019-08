Появилась карта возможного распространения радиоактивного облака после ЧП под Северодвинском

Исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо 19 августа опубликовал в Twitter анимированную карту, на которой изображено, как могло распространяться радиоактивное облако после аварии на военном полигоне под Северодвинском.

«Данные о пути потенциального шлейфа от взрыва анализируются», – отметил Зербо.

To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls