Происшествия
Появилась карта возможного распространения радиоактивного облака после ЧП под Северодвинском
Исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассина Зербо 19 августа опубликовал в Twitter анимированную карту, на которой изображено, как могло распространяться радиоактивное облако после аварии на военном полигоне под Северодвинском.
«Данные о пути потенциального шлейфа от взрыва анализируются», – отметил Зербо.
To requests on #IMS detection beyond #CTBT, data in, or near the path of potential plume from the explosion are being analyzed . We’re also addressing w/station operators technical problems experienced at two neighboring stations. All data are available to our Member States. https://t.co/pHL4WrHU23 pic.twitter.com/9aO5cQTlls— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) August 18, 2019
Ранее он сообщил, что спустя два дня после взрыва на полигоне под Северодвинском две станции по мониторингу радиации в Дубне и Кирове перестали передавать информацию. Российские власти объяснили сбой «проблемами с сетью и связью».
Справка:
Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём аккаунте в Twitter, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. «Росатом» сообщает, что в больнице остаются шесть пострадавших: три специалиста корпорации и три сотрудника Минобороны.
Подробнее о том, что произошло в Белом море и почему детали навсегда останутся тайной, читайте на «Фонтанке» в материале «Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут».