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Город
19.08.2019 14:56
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Кто заплатит за выбор автобусной лазури. В Петербурге снова ищут общее лицо общественного транспорта

Единый цвет и чистые борта. Петербургским перевозчикам предстоит прислушаться к эстетическим предпочтениям горожан в отношении общественного транспорта. Красных трамваев пока не просматривается.

Кто заплатит за выбор автобусной лазури. В Петербурге снова ищут общее лицо общественного транспорта

Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив

Спустя 10 дней после начала голосования за новый облик общественного транспорта в Петербурге определился бесспорный лидер. Впереди с приличным отрывом идет «яркий лазурный цвет», один из брендовых цветов «Зенита», который, как сообщает «Организатор перевозок», «формирует позитивное отношение к общественному транспорту со стороны многочисленных болельщиков футбольной команды». У белого шансов пока немного. Но платить за околофутбольное перекрашивание подвижного состава придется перевозчикам.

За зенитовскую лазурь проголосовали более 7 тысяч человек, у ближайшего преследователя – «яркого цвета морской волны» – около 5 тысяч. В хвосте рейтинга — два цвета, которые уже сейчас можно видеть на улицах города: это оттенок «рек и каналов» Петербурга, свойственный троллейбусам с увеличенным автономным ходом, и белый цвет безопасности и стерильности, который «сочетается с любыми цветовыми решениями архитектурных сооружений и ландшафта». Именно такие по большей части закупают перевозчики, и, если любители белого резко не мобилизуются, автобусы придется перекрашивать.

Открытые голосования по вопросам городского хозяйства в последнее время не редкость. У горожан спрашивали мнения по поводу названия будущего парка на месте Судебного квартала и советовались, какие фонтаны в городе отремонтировать в первую очередь. В сфере общественного транспорта Петербург ждет большая реформа, в результате которой около 300 коммерческих маршрутов должны быть ликвидированы, появится порядка сотни новых. Сеть маршрутов также выставлена на общественное обсуждение, хотя разобраться с картой на сайте «Организатора перевозок» без подготовки непросто. 

Все городские направления разыграют среди перевозчиков на конкурсах, при этом для них выставлены серьезные требования — например, все автобусы должны быть не старше 2 лет.  Унифицировать подход к оформлению подвижного состава Смольный заставляют соображения эстетики и безопасности. «Цвет общественного транспорта – подвижная часть городского ландшафта. Он должен «вписывать» транспорт в архитектуру, как красные автобусы Лондона или желтые вагоны берлинского метро, тем самым создавая гармоничный и уникальный образ города, – пишут чиновники. – Единый цвет транспорта обеспечивает дополнительную безопасность пассажиров – если он выделяется в потоке, другие участники дорожного движения стараются быть осторожнее. Это также помогает пассажирам заметить автобус издалека и ускорить шаг к остановке».

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В «Организаторе перевозок» сообщили, что не будут настаивать на одномоментной перекраске подвижного состава, если  вкусы горожан в итоге разойдутся с имеющимся в наличии парком. «Мы прекрасно понимаем, что это расходы перевозчика, – сообщили в ведомстве. – Скорее всего мы растянем это во времени, и задача будет решаться в течение нескольких лет по мере закупки новых автобусов и троллейбусов, а также плановой перекраски». При этом в ведомстве пока затруднились ответить, будут ли включать требования к цвету в состав конкурсной документации при распределении маршрутов. В комитете по транспорту сообщили, что на данный момент просто выясняют мнение горожан. 

Источники на рынке поделились расценками на перекраску транспортных средств. По их словам, 12-метровый автобус потребует 120 тысяч рублей, 18-метровый — порядка 140 тысяч. Самые небольшие автобусы «коммерсантов» обойдутся примерно в 50 тысяч каждый. «К тому же одно дело красить новые машины, и другое — старый, побитый жизнью трамвай, – говорит собеседник «Фонтанки». – Такие, считай, только на краске и держатся». 

Городские перевозчики, «Пассажиравтотранс» и «Горэлектротранс», подведомственны комитету по транспорту, как и «Организатор перевозок», так что на официальном уровне с чиновниками не спорят. Тем не менее из открытых источников видно, что у ПАТ все 1900 автобусов белые, часть из них с зеленой полосой. 

Несколько лет назад возникла идея внести разнообразие в колорит городских трамваев. Предполагалось, что им присвоят разные цвета, от бежевого до оранжевого в зависимости от «парка приписки». Однако сейчас трамваи преимущественно в красных оттенках, так повелось с 1907 года, когда запустили первый английский вагон, и здесь опять же речь о безопасности: рельсовый транспорт должен быть хорошо заметен на улице. Отдельный вопрос — как в случае директивы на перекраску будет вести себя частный зеленый «Чижик» в Красногвардейском районе. 

Коммерческие перевозчики в преддверии проведения реформы не сильно словоохотливы — им еще на конкурсы заявляться. «Подвижной состав все равно надо будет менять, — говорит гендиректор «Питеравто» Роман Юренев. – Будем приобретать какие укажут». При этом уже сейчас у предприятия  есть автобусы, проходящие по возрастному цензу на участие в конкурсах. На вопрос, какого они цвета, Юренев отвечает: «Требования по действующим конкурсам, что они белые». В «Третьем парке» комментировать идею чиновников не стали В парке у предприятия более 1200 автобусов, в основном белые и желтые, недавно были закуплены очередные машины, в базовом белом цвете. 

Внимание Смольного к внешнему облику городского транспорта вылилось в регламент информационного обеспечения автобусов, троллейбусов и трамваев. Главное новшество документа, который пока не утвержден, — запрет на использование внешней стороны бортов для рекламы. ПАТ и ГЭТ не грешат этим и сейчас, а вот для «коммерсантов» удар чувствительный: источники «Фонтанки» на рынке города сообщили, что на «наружку» приходится до половины рекламной выручки компаний. При этом еще за несколько дней до этих новостей казалось, что город, напротив, склоняется к идее вернуть рекламу на автобусы «Пассажиравтотранса»: комитет поручил предприятию провести запрос предложений, чтобы выяснить, сколько рекламодатели готовы платить за место на борту. 

Меняются требования и к размещению рекламы внутри салона. Ее можно будет расклеивать только по правому борту по ходу движения, над окнами, использовать стекла нельзя. Максимальный размер стикера 30 на 40 см. Есть в регламенте и ответ на схоластический вопрос о левом борте у двухкабинных трамваев: «Левый борт определяется условно».

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Напомним, ранее «Организатор перевозок» анонсировал также объявление конкурса на разработку единого логотипа для всего общественного транспорта. Факультативный, казалось бы, вопрос об унификации внешнего облика автобусов и трамваев удивительным образом совпадает с городскими электоральными циклами. В прошлый раз от наружки на автобусах и троллейбусах избавляться вздумали в 2011 году, за несколько месяцев до назначения губернатором Георгия Полтавченко.

Николай Кудин,
«Фонтанка.ру»

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