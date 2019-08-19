«Акт гостеприимства». Самолет с российской правительственной делегацией сопроводили швейцарские истребители

Самолет с российской правительственной делегацией и журналистами кремлёвского пула, которые будут освещать визит Путина во Францию, в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.

Видеозапись сопровождения опубликовал 19 августа в своем аккаунте в Twitter журналист кремлёвского пула от «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

С эскортом: Истребитель швейцарских ВВС приблизился к российскому самолету с делегацией и журналистами, летевшему во Францию в рамках визита Путина pic.twitter.com/gWfFvgfhGH — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 19, 2019

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уже заявил РИА Новости, что подобная ситуация складывается не в первый раз, а ранее Женева отвечала на ноты российских дипломатов, что это всего лишь «акт гостеприимства».

Напомним, Путин прибудет во Францию во второй половине дня 19 августа, он планирует обсудить с французским коллегой двустороннее сотрудничество и ситуацию на Украине.