Суд назначил дату рассмотрения УДО Кокорина и Мамаева. Застать лето на свободе у них не выйдет
В Алексеевском райсуде Белгородской области не стали спешить с ходатайствами футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Решать вопрос об условно-досрочном освобождении осуждённых за побои и хулиганство будут осенью.
Как следует из картотеки суда, заседание назначено на 6 сентября. В девять утра начнут разбирать ходатайство Кокорина-старшего, через час ждут его брата. Мамаева оставили на одиннадцать утра.
Осуждённые отбывают наказание в одной колонии с июля. С учётом времени в СИЗО в изоляции им оставалось провести примерно 150 дней, но закон позволил им практически сразу подать на УДО. Материалы поступили в суд 2 августа. Пока хулиганы подрабатывают в швейном цеху, не забывают про футбол. В какой колонии находится ещё один фигурант – Александр Протасовицкий – точно неизвестно.
Справка:
8 мая Кокорин получил полтора года колонии общего режима, его брат Кирилл столько же. Мамаев и четвертый фигурант, Александр Протасовицкий, приговорены к году и пяти месяцам каждый. Разлучать их не стали. Потерпевшими по делу проходили водитель ведущей Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института НАМИ Сергей Гайсин. В октябре 2018 года они были избиты у ночного клуба «Эгоист» и в кафе «Кофемания» в российской столице. 13 июня Мосгорсуд отменил приговор суда первой инстанции для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и вынес новый. В новый приговор добавили пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Признать оружием стул, которым футболисты били чиновника Дениса Пака в «Кофемании», просила прокуратура. Сроки наказания футболистам остались прежними.