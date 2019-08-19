Суд назначил дату рассмотрения УДО Кокорина и Мамаева. Застать лето на свободе у них не выйдет

В Алексеевском райсуде Белгородской области не стали спешить с ходатайствами футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла. Решать вопрос об условно-досрочном освобождении осуждённых за побои и хулиганство будут осенью.

Как следует из картотеки суда, заседание назначено на 6 сентября. В девять утра начнут разбирать ходатайство Кокорина-старшего, через час ждут его брата. Мамаева оставили на одиннадцать утра.

Осуждённые отбывают наказание в одной колонии с июля. С учётом времени в СИЗО в изоляции им оставалось провести примерно 150 дней, но закон позволил им практически сразу подать на УДО. Материалы поступили в суд 2 августа. Пока хулиганы подрабатывают в швейном цеху, не забывают про футбол. В какой колонии находится ещё один фигурант – Александр Протасовицкий – точно неизвестно.