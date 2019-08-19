Доброе дело
В клубе-музее «Котельная Камчатка» пройдёт благотворительный концерт в поддержку «солнечного» мальчика
В клубе-музее «Котельная Камчатка» пройдёт кавер-концерт, организованный благотворительным фестивалем «Добрый рок». Все собранные средства будут направлены на поддержку маленького Миши Филатова – мальчика с синдромом Дауна.
В программе концерта песни Черного Лукича, культовых групп «КИНО» и «Гражданская оборона» в исполнении группы «/10», Виктора Джалилова, Александра Симонова и Вадима Сурбеева.
Гостей ждут 22 августа в 19.00.
Вырученные за билеты средства будут направлены на оплату занятий по иппотерапии, которые помогут маленькому Мише. Ему 2 года 4 месяца. Он – третий сын в семье. Диагноз врачей для родителей был неожиданным.
«Конечно, были переживания, слёзы, страхи. К счастью, они не оправдались! С месяца мы стали посещать отделение абилитации, а с 6 месяцев – групповые занятия. Миша удивительно сообразительный и милый малыш, у него покладистый характер, практически на все вопросы он ответит: "Да". С речью у Миши тоже не так плохо – мы занимаемся, есть результаты. Он уже говорит несколько слов, употребляя их осмысленно и, главное, чисто. Мы стараемся, чтобы Миша жил полноценной жизнью, путешествуем с ним. Его можно брать с собой везде, он неприхотливый и с хорошим характером. Недавно мы были на пробном занятии иппотерапии. Мише очень понравилось. Очень хотелось бы продолжить заниматься», – говорит мама Миши.
Занятия по иппотерапии проводит РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» – социально ориентированная некоммерческая общественная организация. В течение нескольких лет здесь не поднимают цены на занятия, хотя содержание лошадей дорожает год от года, а господдержки нет. Но, несмотря на демократичную стоимость, для многодетной семьи Миши сумма всё же большая.
Справка:
Благотворительный фестиваль «Добрый Рок» проводится в Санкт-Петербурге с 2014 года. Главной целью фестиваля является сбор средств на реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья методом иппотерапии (реабилитации посредством лечебной верховой езды). Каждый месяц на разных площадках Петербурга проходят благотворительные концерты, на которых выступают как начинающие коллективы, так и уже известные команды. Идею фестиваля поддерживают мэтры российской рок-сцены Юрий Шевчук, Олег Гаркуша, Илья Черт, Андрей Князев, группы «Бригадный подряд», «2Самолета» и др. Все вырученные средства за продажу билетов поступают в Региональную общественную организацию «Аккорд».
РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» – социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности – иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория – инвалиды и семьи с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных ВУЗов. РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» существует исключительно на пожертвования.