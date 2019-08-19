В клубе-музее «Котельная Камчатка» пройдёт благотворительный концерт в поддержку «солнечного» мальчика

В клубе-музее «Котельная Камчатка» пройдёт кавер-концерт, организованный благотворительным фестивалем «Добрый рок». Все собранные средства будут направлены на поддержку маленького Миши Филатова – мальчика с синдромом Дауна.

В программе концерта песни Черного Лукича, культовых групп «КИНО» и «Гражданская оборона» в исполнении группы «/10», Виктора Джалилова, Александра Симонова и Вадима Сурбеева.

Гостей ждут 22 августа в 19.00.

Вырученные за билеты средства будут направлены на оплату занятий по иппотерапии, которые помогут маленькому Мише. Ему 2 года 4 месяца. Он – третий сын в семье. Диагноз врачей для родителей был неожиданным.

«Конечно, были переживания, слёзы, страхи. К счастью, они не оправдались! С месяца мы стали посещать отделение абилитации, а с 6 месяцев – групповые занятия. Миша удивительно сообразительный и милый малыш, у него покладистый характер, практически на все вопросы он ответит: "Да". С речью у Миши тоже не так плохо – мы занимаемся, есть результаты. Он уже говорит несколько слов, употребляя их осмысленно и, главное, чисто. Мы стараемся, чтобы Миша жил полноценной жизнью, путешествуем с ним. Его можно брать с собой везде, он неприхотливый и с хорошим характером. Недавно мы были на пробном занятии иппотерапии. Мише очень понравилось. Очень хотелось бы продолжить заниматься», – говорит мама Миши.

Занятия по иппотерапии проводит РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» – социально ориентированная некоммерческая общественная организация. В течение нескольких лет здесь не поднимают цены на занятия, хотя содержание лошадей дорожает год от года, а господдержки нет. Но, несмотря на демократичную стоимость, для многодетной семьи Миши сумма всё же большая.