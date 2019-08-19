«Очевидно, что люди сильно раздражены». Сергей Чемезов поддержал оппозицию и пригрозил застоем России

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов нетривиальным образом высказался насчет последних акций протеста в Москве и роли оппозиции в политической жизни страны. Свое заявление он сделал 19 августа в интервью РБК.

«Очевидно, что люди сильно раздражены, и это не на пользу никому. В целом моя гражданская позиция такова: наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу, представительному собранию и в конечном счете государству. Какая-то должна быть альтернативная сила, которая что-то подсказывает и дает сигналы в ту или в другую сторону, — заявил Чемезов. — Если всегда всё хорошо, так мы можем в застойный период уйти. Это мы уже проходили».

Сергей Чемезов, по некоторым данным, знаком с Владимиром Путиным еще по работе в ГДР. В июле он вошел в список богатейших чиновников и депутатов России, который представил журнал Forbes.

По статистике, собранной «ОВД-Инфо», за день 10 августа в Москве, Петербурге и других городах протесты против недопуска независимых кандидатов закончились задержаниями 353 митингующих, а на разрешенную часть акции в Москве, как писала «Фонтанка», вышли почти 50 тысяч человек.