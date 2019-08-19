Госдума создаст комиссию по поиску врагов России и борьбе с иностранным вмешательством

Депутаты Госдумы создадут комиссию по борьбе с иностранным вмешательством во внутренние дела России. Решение было принято на внеочередном совете Госдумы 19 августа. Поводом стали акции протеста против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вспомнил, что именно с таких акций начал разваливаться Советский Союз, и заявил, что «разваливать, расшатывать, уничтожать страну мы не дадим». А руководитель ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что «в последнее время усиливается пропаганда Запада», и цель этого — повторить то, что произошло в Киеве, Тбилиси и так далее, говорится 19 августа в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

В комиссию по борьбе с иностранным вмешательством вошли 12 человек, возглавил ее глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев.

Первым об «иностранном следе» в массовых протестах в Москве и других городах, которые проходили три субботы подряд, заявил глава временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. Он отметил, что одним из инструментов манипулирования стал видеохостинг YouTube. В тот же день Роскомнадзор отправил официальное предостережение компании Google.