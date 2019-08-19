Интерпол задержал петербурженку из списка самых опасных преступников в Финляндии, 20 лет находившуюся в розыске

Россиянка Светлана Хютти, владелец и генеральный директор компании Sitek, подозреваемая в мошенничестве в особо крупных размерах, задержана в Польше и передана полиции Финляндии. Об этом 19 августа сообщает Центральная криминальная полиция Финляндии KRP.

Бизнесвумен из Петербурга, фирма которой одна из первых начала поставлять на рынок России шины Nokian, подозревают в 13 преступлениях, в частности в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, нарушении правил ведения бухгалтерского учёта при отягчающих обстоятельствах в течение 1990-х-2000-х. Как отмечает KRP, задержать её удалось благодаря сообщениям граждан, полученным властями за последний год.

Ранее Хютти рассказала «Фонтанке», что от следствия не скрывается. По словам бизнесвумен, ей предъявлены претензии на сумму около 2 миллионов финских марок (примерно 400 тыс. долларов), а в Финляндии арестовано её имущество, стоимость которого якобы составляет миллионы евро.

Светлана Хютти, проживавшая в Финляндии с 1989 года, попала в 2016 году в список десяти самых разыскиваемых преступников Финляндии.