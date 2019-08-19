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Происшествия
19.08.2019 14:10
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Паркет на КАД уложился неровно. Пробку на юге кольцевой собрал полуразобранный грузовик

Пробку длиной более 3,5 километров днём 19 августа собрало ДТП и на юге КАД. На внешнем кольце перед въездом на вантовый проезжая часть засыпана обломками и мусором.

Как видно на кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в аварию попали, похоже, два грузовика. Из того, что впереди, из кузова вывалился паркет, сообщает очевидец. Пострадавших, судя по всему, нет.

Паркет на КАД уложился неровно. Пробку на юге кольцевой собрал полуразобранный грузовик

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На Софийской улице тоже пробка, как раз от КАД до Дунайского проспекта. Пользователи «Яндекс.Навигатора» отметили там ДТП.

Ещё одна авария, с более серьёзными последствиями, случилась на севере КАД: как уже сообщалось, в районе развязки с Приморским шоссе «Опель» ушёл в отбойник. По предварительным данным, водитель ехал из больницы с капельницей и потерял сознание. Сейчас пробки там нет. 

«Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» «ВКонтакте» / vk.com/dorinspb

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На севере КАД традиционная пробка из-за реконструкции дороги.

 

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