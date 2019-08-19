Паркет на КАД уложился неровно. Пробку на юге кольцевой собрал полуразобранный грузовик

Пробку длиной более 3,5 километров днём 19 августа собрало ДТП и на юге КАД. На внешнем кольце перед въездом на вантовый проезжая часть засыпана обломками и мусором.

Как видно на кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», в аварию попали, похоже, два грузовика. Из того, что впереди, из кузова вывалился паркет, сообщает очевидец. Пострадавших, судя по всему, нет.

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На Софийской улице тоже пробка, как раз от КАД до Дунайского проспекта. Пользователи «Яндекс.Навигатора» отметили там ДТП.

Ещё одна авария, с более серьёзными последствиями, случилась на севере КАД: как уже сообщалось, в районе развязки с Приморским шоссе «Опель» ушёл в отбойник. По предварительным данным, водитель ехал из больницы с капельницей и потерял сознание. Сейчас пробки там нет.

На севере КАД традиционная пробка из-за реконструкции дороги.