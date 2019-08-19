В Некрасовском саду 15 человек сошлись в побоище. В больницу уехал поверженный канцелярским ножом

Полиция расследует уголовное дело, возбуждённое после драки в Центральном районе Петербурга. Свидетели насчитали полтора десятка участников, правоохранители массового избиения не застали.

Как стало известно «Фонтанке» 19 августа, сражение в Некрасовском саду растревожило местных жителей поздним вечером в пятницу. Звонок в службу «112» поступил за час до полуночи, очевидцы рассказали о пятнадцати участниках и поторопили уточнением, что в руках у дерущихся вроде бы уже мелькает оружие.

Выяснение отношений не затянулось. Прибывший на место наряд застал в Некрасовском саду двоих и канцелярский нож с бурыми следами. Позже из Мариинской больницы доложили, что забрали с Некрасова 25-летнего нетрезвого пациента. С резаными ранами спины его поместили в реанимацию.

В отдел полиции доставили мужчин 43 и 30 лет. Оба живут в Центральном районе, старший неоднократно попадался с наркотиками, осенью прошлого года был оштрафован за фиктивную постановку на учёт иностранцев, в прошлом у младшего — уголовное хулиганство. В дополнение к нему он получил дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.