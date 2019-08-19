Глава «Транснефти» попросил Медведева передать компании пункты сдачи и приема нефти после ЧП с «Дружбой»

Глава «Транснефти» Николай Токарев доложил премьеру Дмитрию Медведеву о преодолении последствий загрязнения трубопровода «Дружба». И предложил ряд мер, чтобы ситуация не повторилась.

В частности, как следует из стенограммы встречи от 19 августа, Токарев заявил, что острые последствия инцидента купированы.

«Нефть, которая являлась некондиционной, сегодня находится на территории России, значительная её часть, и принимаются все необходимые меры по нормализации её качества, – сказал глава «Транснефти». – Мы с партнёрами обсуждаем вопросы компенсации, которую необходимо будет осуществить в связи с понесённым ущербом. Но на всех направлениях – Германия, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, часть территории Украины – сегодня поставляется нормальная, кондиционная нефть, в том числе на оба перерабатывающих завода в Белоруссии».

Чтобы ситуация не повторилась в будущем, топ-менеджер предложил установить контроль над 150 пунктами сдачи и приёма нефти. В основном они принадлежат нефтяным компаниям либо частным структурам, и «Транснефть» не может их в полной мере контролировать. Поэтому просит теперь передать их себе в операционное управление.

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«Не значит, что на баланс, – хотя бы в оперативное управление. Это позволит нам осуществлять полномасштабный контроль и все меры по обеспечению нормальной, кондиционной нефти, которая поступает из разных источников», – пояснил Токарев.

Также он попросил ввести единую сертификацию химико-аналитических лабораторий, которые осуществляют лабораторный анализ качества нефти. Этим могли бы заняться Росстандарт и Ростехнадзор по нормативной базе, разработанной правительством.

«Необходимо сделать всё, чтобы подобные аварии, подобные инциденты не повторялись, поскольку они создают для нашей страны – и не только создают, они, по сути, принесли – и репутационные издержки, и убытки. Поэтому все предложения, которые вами подготовлены, я поручу как можно быстрее изучить и подготовить по ним нормативные решения», – заявил Медведев.

Ранее сообщалось, что «Траснефть» заплатит по 15 долларов за каждый баррель грязной нефти.