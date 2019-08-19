Из многоэтажки на Обуховской Обороны выкинули щенков. Жесткость поступка уложили в уголовное дело

Двух щенков нашли прохожие под окнами многоэтажки в Петербурге. Квартиру питомцы покинули через окно.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 19 августа, накануне в полицию обратилась горожанка, которая увидела, как из окна дома на проспекте Обуховской Обороны выкинули щенков. Животных спустили с третьего этажа, прохожие подобрали малышей и отправили их ветеринарную клинику.

В полиции возбудили уголовное дело по статье 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). На причастность к совершению указанного преступления проверяется 65-летняя жительница этого дома.