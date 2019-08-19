Более 56 тысяч петербуржцев подали заявления на финский шенген в преддверии ужесточения требований к документам

С 1 августа, когда было объявлено об ужесточении требований к набору документов на финскую визу, по 17 августа Генконсульство Финляндии в Петербурге приняло 56,5 тысячи заявлений, то есть около 4,5 тыс. заявлений в день. Об этом "Фонтанке" 19 августа рассказали в дипмиссии.

Для сравнения, за первые полные три недели июля шенген у Суоми попросили 52 тысячи петербуржцев.

Из-за наплыва желающих оформить визу по старым правилам срок оформления растянулся более чем на три недели. По официальным данным генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, если подать документы 19 августа, то готовый паспорт с заветной наклейкой выдадут не раньше 11 сентября, при обращении в пятницу, 23 августа, рассчитывать на визу можно с 17 сентября. При этом подчёркивается, что реальный график выдачи может отставать от предполагаемой даты.

Напомним, что с 1 сентября Финляндия, как и остальные страны Шенгенского соглашения, будет требовать подтверждения маршрута и платёжеспособности.