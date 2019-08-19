«Если бы поехал с голым торсом — мог бы замёрзнуть». Православные активисты раздели прохожего, заметив на его майке «карикатуру на святого»

Майка с рисунком на гражданине показалась оскорбительной активистам православного движения «Сорок Сороков» в Новосибирске: они проводили его к сотрудникам полиции и при них заставили снять одежду «с карикатурой на святого». Домой молодой человек поехал в «джинсовой накидке».

Один из активистов, Георгий Солдатов, 19 августа рассказал «Открытым медиа», что участники движения нечаянно встретились с молодыми людьми «из какой-то молодежной субкультуры», рисунок на майке одного из них показался им оскорбительным. По словам Солдатова, когда к разговору подключили полицейских, те признали, что речь идёт «о преступлении в отношении свободы вероисповедания», но не стали активно вмешиваться.

«Молодой парень вежливо после прохода к сотрудникам полиции вместе с братьями Движения Сорок Сороков (Новосибирск) согласился снять футболку», – сообщил Солдатов на своей странице в соцсети.

На странице самого движения уточняется: «Хорошо, с собой у него была ещё джинсовая накидка — если бы поехал с голым торсом — мог бы замёрзнуть». Видимо, голый торс сам по себе на улицах города православных активистов не смущает.

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Портал «Тайга.инфо» отмечает, что в ГУ МВД по Новосибирской области уже проверяют информацию о произошедшем.

Напомним, движение «Сорок Сороков» бережет покой патриарха в Петербурге, отстаивает честь митрополита Варсонофия в соцсетях, воюет с рекламой Александринского театра в метрополитене и просит извинений от актеров КВН и журналистов. «Фонтанка» описывала в подробностях достижения православных активистов.