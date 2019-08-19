«Опель» влетел в отбойник на КАД. Водитель ехал с капельницей и потерял сознание

Серьезная авария произошла утром 19 августа на кольцевой автодороге Петербурга в Курортном районе. Водителя увозили вертолетом.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:10 на 142-м километре внешнего кольца КАД, перед съездом на Приморское шоссе в сторону Кронштадта, как уточняют очевидцы, 49-летний мужчина на автомобиле Opel Vectra не справился с управлением и врезался в отбойник.

В результате ДТП водителя машины госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. За пострадавшим на КАД прилетал вертолет, добавляют очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург».

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«Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС 3 ГИБДД добавляет, что водитель ехал из больницы (со слов очевидцев, с капельницей) и потерял сознание.